Ущерб превышает 2,5 миллиона: ГБР задержала двух работников лесхоза на Закарпатье

Новости Украины:Двух работников лесхоза подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 2,5 млн грн.

Двум работникам одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму свыше 2,5 млн грн из-за вырубки деревьев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По данным следствия, подозреваемые допустили вырубку более 400 деревьев породы бук на территории лесничества без наличия соответствующих разрешительных документов. В результате действий подозреваемых государству нанесен ущерб на сумму более 2,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении двум работникам одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области.

"Они подозреваются в злоупотреблении властью или служебным положением повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", — отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.