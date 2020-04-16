Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Обязательная термометрия: с четверга меняются правила въезда в Киев
C четверга меняются правила въезда в Киев
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)
Эллен Дедженерес сделала защитную маску из подручных средств (Видео)

Ущерб превышает 2,5 миллиона: ГБР задержала двух работников лесхоза на Закарпатье

Ущерб превышает 2,5 миллиона: ГБР задержала двух работников лесхоза на Закарпатье
00:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГБР

Новости Украины:Двух работников лесхоза подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 2,5 млн грн.

Двум работникам одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму свыше 2,5 млн грн из-за вырубки деревьев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По данным следствия, подозреваемые допустили вырубку более 400 деревьев породы бук на территории лесничества без наличия соответствующих разрешительных документов. В результате действий подозреваемых государству нанесен ущерб на сумму более 2,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении двум работникам одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области.

На Закарпатье задержали торговца оружием (Фото)

"Они подозреваются в злоупотреблении властью или служебным положением повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", — отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коррупция, Закарпатская область, ГБР, Вырубка лесов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
02 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
03 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
04 Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
05 В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь