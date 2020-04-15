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На Закарпатье задержали торговца оружием (Фото)

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На Закарпатье задержали торговца оружием (Фото)
06:48 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:В Закарпатской области СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

В Закарпатской области работник по защите природно-заповедного фонда национального природного парка "Синевир" был уличен в нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По версии правоохранителей, подозреваемый подыскивал своих клиентов через личные связи.

"Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной реализации злоумышленником оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат "РГД-5"", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ во вторник.

 Правоохранители задержали подозреваемого в одном из районных центров области при попытке сбыта им боеприпасов.

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"Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения". – подытожили в СБУ.

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СБУ, Оружие, Закарпатская область.
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