В столичных больницах лежат 19 медиков с COVID-19

Новости Украины:В столичных больницах сейчас пребывают около 20 медиков, а на самоизоляции находятся 179 человек.

В киевских стационарах больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников, а на самоизоляции находятся 179 медиков, которые контактировали с пациентами, больными коронавирусом.

Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"В общей сложности, на самоизоляции находятся 179 медиков, которые контактировали с пациентами, больными коронавирусом. В частности, это медработники отделений, где лечатся пациенты с пневмониями, у которых потом обнаружили COVID-19", - сказал Кличко.

По его словам, в стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников.

Он подчеркнул, что все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирования на COVID-19.

"Сейчас всех киевлян с диагнозом пневмония обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских заведениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические меры и временно приостановили ургентную госпитализацию в медицинские заведения", - сказал он.