Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Донбассе завершен обмен: Украина забрала 20 человек и отдала 14 (Список)
На Донбассе завершен обмен: Украина забрала 20 человек и отдала 14 (Список)
В Киеве за сутки - 32 новых случая коронавируса
В Киеве за сутки - 32 новых случая коронавируса
Наставник Шахтера: Зачем начинать новый сезон, не закончив этот
Наставник Шахтера: Зачем начинать новый сезон, не закончив этот
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 апреля

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19

В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Так, сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер сотрудник Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что первые признаки болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня 16 апреля в 10:20 он умер", - говорится в сообщении.

По информации медиков, у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
03 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
04 Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки
05 С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
Верховная Рада начала заседание и сразу же ушла на перерыв
Рада начала заседание и сразу же ушла на перерыв
Кличко: Если закончится карантин, пробное ВНО может состояться в июне
Когда состоится пробное ВНО, если закончится карантин
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь