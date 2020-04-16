Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет по количеству обстрелов за прошедшие сутки.

В течение суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.

Для обстрела наших подразделений вблизи поселка Пески противник применил автоматические станковые гранатометы.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет. В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы Объединенных сил. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.