Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пылевая буря несет угрозу: Жителям столицы рекомендуют оставаться дома (Фото, Видео)
Пылевая буря несет угрозу: Жителям столицы рекомендуют оставаться дома (Фото, Видео)
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено

Пылевая буря несет угрозу: Жителям столицы рекомендуют оставаться дома (Фото, Видео)

Пылевая буря несет угрозу: Жителям столицы рекомендуют оставаться дома (Фото, Видео)
19:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с нагрянувшей на столицу пылевой бурей, власти Киева советуют гражданам не покидать своих домов.

Пылевая буря, которая случилась сегодня в столице, может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

"Пылевая буря - необычное для Киева явление. Откуда оно? То, что сейчас наблюдаем в Киеве и области - результат ветровой эрозии почв", - написал депутат.

Отчет ЦОЗ: Сколько украинцев за неделю заболело ОРВИ

По его словам, это явление вызвано длительным отсутствием осадков, в том числе и снега зимой - верхняя часть почвы сейчас пересушена, поэтому порывы ветра, которые составляют 7-12 метров в секунду, разносят верхний слой сухой земли на большие расстояния.

"К чему это может привести?

  • Навредить зеленым насаждениям. Ветер переносит частицы почвы, которые имеют другой состав, чем в зеленых зонах Киева, они более засолены. Это повлияет на рост деревьев и растений, для которых такой состав земли не подходит.

  • Снижение урожайности. Сельскохозяйственные земли пересушенные, а ветер сдувает плодородный слой почвы.

  • Угрозы здоровью людей. Сейчас в воздухе повышенная концентрация мелкодисперсных частиц пыли. Также воздух может быть загрязнен химикатами, которыми обрабатываются поля", - написал Яловой.

Пока пылевая буря не закончилась, он призвал всех жителей Киева по возможности оставаться дома, а также плотно закрыть все окна до момента, когда ветер стихнет. 

Пылевая буря в столице: в КГГА объяснили причину явления (Видео, Фото)

Он также посоветовал в случае, если есть необходимость выйти, то кроме маски надеть еще и очки, чтобы пыль не попал в глаза. 

"Укргидрометцентр прогнозирует дожди 20-21 апреля. Это позволит увлажнить почву и уменьшить концентрацию пыли в воздухе. Но в результате изменения климата и, соответственно, малого количества осадков, пылевые бури будут повторяться", - добавил он.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Стихия, Буря, Бедствие, Пыль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
03 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отчет ЦОЗ: Сколько украинцев за неделю заболело ОРВИ
Отчет ЦОЗ: Сколько украинцев за неделю заболело ОРВИ
Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль
В Украине завершат процесс создания общин - Шмыгаль
&quot;Оставайся дома&quot;: В США водители бастуют против карантина (Фото)
"Оставайся дома": В США водители бастуют против карантина (Фото)
Как красиво украсить пасхальные яйца: креативные идеи (Фото)
Как красиво украсить пасхальные яйца: креативные идеи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь