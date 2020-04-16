Пылевая буря несет угрозу: Жителям столицы рекомендуют оставаться дома (Фото, Видео)

Новости Украины:В связи с нагрянувшей на столицу пылевой бурей, власти Киева советуют гражданам не покидать своих домов.

Пылевая буря, которая случилась сегодня в столице, может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

"Пылевая буря - необычное для Киева явление. Откуда оно? То, что сейчас наблюдаем в Киеве и области - результат ветровой эрозии почв", - написал депутат.

По его словам, это явление вызвано длительным отсутствием осадков, в том числе и снега зимой - верхняя часть почвы сейчас пересушена, поэтому порывы ветра, которые составляют 7-12 метров в секунду, разносят верхний слой сухой земли на большие расстояния.

"К чему это может привести?

Навредить зеленым насаждениям. Ветер переносит частицы почвы, которые имеют другой состав, чем в зеленых зонах Киева, они более засолены. Это повлияет на рост деревьев и растений, для которых такой состав земли не подходит.

Снижение урожайности. Сельскохозяйственные земли пересушенные, а ветер сдувает плодородный слой почвы.

Угрозы здоровью людей. Сейчас в воздухе повышенная концентрация мелкодисперсных частиц пыли. Также воздух может быть загрязнен химикатами, которыми обрабатываются поля", - написал Яловой.

Пока пылевая буря не закончилась, он призвал всех жителей Киева по возможности оставаться дома, а также плотно закрыть все окна до момента, когда ветер стихнет.

Он также посоветовал в случае, если есть необходимость выйти, то кроме маски надеть еще и очки, чтобы пыль не попал в глаза.

Киев и некоторые населенные пункты в Киевской области накрыла пылевая буря. Из-за сухой погоды и отсутствия снега зимой сильный ветер срывает верхний слой почвы и разносит его на десятки км. pic.twitter.com/ZLuDxXrtry — Roustem Adagamov (@adagamov) April 16, 2020

"Укргидрометцентр прогнозирует дожди 20-21 апреля. Это позволит увлажнить почву и уменьшить концентрацию пыли в воздухе. Но в результате изменения климата и, соответственно, малого количества осадков, пылевые бури будут повторяться", - добавил он.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.