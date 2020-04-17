Необычное для города явление: Укргидрометцентр назвал причины пылевой бури в Киеве

Новости Украины:В Укргидрометцентре заверяют, что пылевая буря в Киеве никакой химической и радиологической угрозы не несет.

Причиной пылевой бури в столице стало усиление скорости ветра, а из-за длительного отсутствия осадков и пересушивания почвы, ее верхние слои выдувались порывами ветра и перемещались в приземном слое атмосферного воздуха. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Отмечается, что сегодня, 16 апреля, во второй половине дня в Киеве наблюдалось довольно необычное для города явление — пылевая буря. Ухудшение метеорологической видимости произошло практически на всей территории столицы, повлекшее определенную тревогу среди людей.

"Причиной образования такого явления стало усиление скорости ветра до 15 — 20 м/с западного направления, что не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля. Кроме того, вследствие длительного отсутствия осадков и пересушивания почвы, верхние слои этого грунта выдувались порывами ветра и перемещались в приземном слое атмосферного воздуха", - сказано в сообщении.

Никакой химической и радиологической угрозы такое явление не несет.

Сообщается, что большая скорость ветра сохранится до конца суток 16 апреля. Уже завтра ситуация начнет улучшаться, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.