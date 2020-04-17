Стрельба в Кривом Роге: неизвестный расстрелял молодую пару

Новости Украины:Неизвестный в Кривом Роге расстрелял из оружия двоих человек и скрылся с места происшествия.

В Кривом Роге поздно вечером 16 апреля произошла стрельба - мужчина выстрелил из оружия в молодую пару и скрылся.

Об этом сообщает "Первый Городской".

По информации СМИ, стрельба произошла на улице Дышинского. "Кто-то из соседей услышал два выстрела и вызвал скорую", - пишет издание.

По предварительным данным, мужчина из оружия, предположительно дробовика, выстрелил в парня и девушку. 25-летняя девушка скончалась на месте, её 26-летнего спутника медики пытаются реанимировать прямо на месте происшествия.

В городе ввели план "Сирена". Известно, что злоумышленник скрылся на автомобиле Mazda 6 чёрного цвета.