Во Львове тоже закроют рынки, но это будет не сегодня

Новости Украины:Во Львове решили закрыть продуктовые рынки.

Во Львове решили приостановить работу рынков, однако не сразу, а с субботы.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Андрей Садовый.

По его данным, рынки в городе будут работать до 16:00 18 апреля.

"Провел беседы на эту тему с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Объяснил свою позицию, что мы во Львове ввели жесткие санитарные требования на рынках, сразу закрываем нарушителей, и что на львовских рынках, на открытом воздухе безопаснее, чем даже в супермаркетах. Только что получили официальное разъяснение господина Ляшко о том, что его позиция относительно закрытия рынков является рекомендательным и решение за местными органами власти", - написал мэр Львова.

По его словам, решение о закрытии рынков с субботы приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям в четверг.

"После этого закрываем их до конца карантина - до 24 апреля", - добавил городской голова.