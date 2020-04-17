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"Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области

"Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
02:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Ляшко проверил алгоритмы тестирования на коронавирус в больницах Киевской области.

В больницах Киевской области проверили в четверг, 16 апреля, работу алгоритмов тестирования на коронавирусную инфекцию Covid-19, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Проверял сегодня как работают алгоритмы тестирования (и не только) в Киевской области. Везде ехал без предупреждения. Маршрут составлял на основе общения с медицинскими работниками и полученных сигналов, где не работают алгоритмы", - написал Ляшко на странице в Фейсбуке.

По его словам, он посетил вирусологическую лабораторию, где проводится исследование образцов на коронавирусную болезнь.

"В Васильковской центральной районной больнице записался на прием к семейному врачу. Приняли на основании озвученных симптомов, хотя живу не в Васильковском районе и не имел с собой паспорта", - отметил Ляшко.

Также он поговорил с мобильной бригадой врачей, созданной для забора образцов на ПЦР-исследования.

Кроме того, Ляшко посетил инфекционное отделение в Боярке.

"Общался с медицинскими работниками. Им сложно. Работы много. Большая часть медицинских работников уже живут или в гостинице, или в арендованной квартире", - написал главный санврач.

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По итогам проверки Ляшко обсудил ее результаты с временно исполняющим обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василием Володиным. Также подведены итоги текущей проверки с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Будем принимать некоторые решения", - подытожил главный санврач.

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Киевская область, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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