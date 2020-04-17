Коронавирус: на выходных и в праздничные дни на Ровенщине введут особый режим

По состоянию на вечер четверга в Ровенской подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавирусу Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на вечер 16 апреля на Ровенщине подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19", — говорится в сообщении.
Это:
Отмечается, что возраст больных от 12 до 80 лет.
"Таким образом в Ровенской зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 8 летальных. Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из с.Зозив Ровенского района", — говорится в сообщении.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.
"На выходных и в праздничные дни на Ровенщине внедряется особый режим передвижения. Начиная с 13 часов 18 апреля — до 6 утра 21 апреля, решением областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендуется:
Контролировать соблюдение режима работники Нацгвардии и полиции", — написал Коваль.
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.