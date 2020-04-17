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Пятница, 17.04.2020
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Коронавирус: на выходных и в праздничные дни на Ровенщине введут особый режим

Коронавирус: на выходных и в праздничные дни на Ровенщине введут особый режим
01:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Ровенской области уже 240 случаев инфицирования COVID-19: в праздничные дни вводится особый режим передвижения.

По состоянию на вечер четверга в Ровенской подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавирусу Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на вечер 16 апреля на Ровенщине подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19", — говорится в сообщении.

Это:

  • 11 жителей Ровно;
  • 3 из г. Дубно и 1 из Дубенского района (с.Рачин)
  • 3 из Ровенского района (села Забороль, Городище, Белая Криница)
  • 4 из г.Здолбунов;
  • 1 из Березновского района (с.Богуши).

Отмечается, что возраст больных от 12 до 80 лет.

"Таким образом в Ровенской зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 8 летальных. Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из с.Зозив Ровенского района", — говорится в сообщении.

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Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.

"На выходных и в праздничные дни на Ровенщине внедряется особый режим передвижения. Начиная с 13 часов 18 апреля — до 6 утра 21 апреля, решением областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендуется:

Контролировать соблюдение режима работники Нацгвардии и полиции", — написал Коваль.

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Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Ровенская область, Коронавирус, Covid-19.
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