Врач-инфекционист о коронавирусе: Все цифры официальной статистики можно умножать на 100

Новости Украины:Голубовская говорит, что всю официальную статистику больных COVID-19 можно умножать на 100.

Все цифры официальной статистики, включая мировую, можно умножать на 100, потому что большое количество людей проходит мимо этой статистики.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"Все цифры официальной статистики, включая мировую, можно умножать на 100 смело, потому что это подтвержденные случаи заболевания, оценочные данные мы получим через год-полтора. Огромное количество людей ускользает из статистики", — заявила она.

В Украине на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных. В мире по состоянию на 5:50 четверга зафиксировано 2 063 161 инфицированных, выздоровели 512 032 человека, и 136 938 человек умерли.