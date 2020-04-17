Из харьковской больницы сбежал пациент с Covid-19

Новости Украины:Пациент с коронавирусом сбежал из харьковской больницы.

В четверг из Харьковской областной инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"16 апреля в 15:43 в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из медицинского учреждения сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19", - сообщили в полиции.

По словам врачей, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.

Сотрудники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу, отметили правоохранители.