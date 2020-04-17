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На Донбассе почти "тишина", боевики единожды открывали огонь

На Донбассе почти "тишина", боевики единожды открывали огонь
07:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников результате вражеского обстрела не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Отмечается, что вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов.

По данным украинской разведки, 16 апреля украинские военнослужащие ранили одного боевика.

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"17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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