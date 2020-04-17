Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин
Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Пылевая буря в Киеве: объяснение Кличко

Пылевая буря в Киеве: объяснение Кличко
13:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В четверг, 16 апреля, Киев сначала замело песчаной бурей.

Причиной пылевой бури в Киеве стали климатические изменения, считают экологи. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это - причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километров в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихиям. Но они случаются все чаще", - заявил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Что касается падения строительной конструкции на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, в результате никто не пострадал, сообщил мэр.

"Из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. К счастью, никто не пострадал. Также не поврежден сам мост. Сейчас продолжаются работы по восстановлению конструкций", - сообщил он.

Кличко уточнил, что спасательные службы разработали правила безопасности для подобных погодных ситуаций - все окна должны быть плотно закрыты, людям следует по возможности оставаться дома, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, а также не парковать автомобили рядом с деревьями и столбами.

Напомним, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, причиной образования природного явления стало усиление скорости ветра до 15-20 м/с западного направления. "Он не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля", - отметил Кульбида.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, ГСЧС, Песчаная буря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Сколько украинцев на Пасху планируют пойти в церковь
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь