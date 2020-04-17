В Николаевской области горела мусорная свалка

Новости Украины:В селе Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован и продолжается ликвидация.

В Николаевской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов КП "Санитарная очистка города". Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"16 апреля в 17:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на городском полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия "Санитарная очистка города" в селе Таборовка Вознесенского района Николаевской области. Пожарными выяснено, что огонь распространился на общую площадь 7 га", - говорится в сообщении.

Указано, что благодаря своевременно принятым мерам, в 21:00 пожар локализован. Ликвидация пока продолжается, поскольку по периметру есть тлеющие очаги, местами с открытым горением. Всего с начала тушения привлекалось 13 единиц техники и 41 человек, из которых 6 автомобилей ГСЧС, от коммунальных предприятий - бульдозер и 3 водовозки, по 1 единице от ГП "Вознесенское лесное хозяйство" и воинской части.

Отмечается, что это уже второй пожар в апреле, когда спасателям приходится несколько суток дежурить на месте и поливать кучу тлеющего мусора.

"Говоря об обеспечении противопожарной безопасности на данном объекте КП "СОГ", то есть ряд имеющихся нарушений, среди которых: нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов (если понятнее, то отходы неравномерно, периодически закладываются в так называемые "пласты", а часто накапливаются в одних и тех же местах, которые являются ближайшими для коммунального транспорта, что их привозит), территория не огорожена, что, в свою очередь, представляет потенциальную угрозу во время пожаров сухой растительности вблизи", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что руководство полигона должно утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности, в которых установлен порядок обеспечения пожарной безопасности, обязанности и действия работников в случае возникновения пожара и применения первичных средств пожаротушения.