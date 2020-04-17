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Минобороны: На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Минобороны: На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:С начала суток 17 апреля боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения.

Российские оккупационные войска по состоянию на 12.00 17 апреля не открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 17 апреля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, вооруженные формирования РФ режим тишины на линии боевого столкновения не нарушали", - сказал пресс-секретарь.

По словам Гуцуляка, подразделения Объединенных сил, по-прежнему неуклонно соблюдают режим тишины.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

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Боевики, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ООС.
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