Минобороны: На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Российские оккупационные войска по состоянию на 12.00 17 апреля не открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
"С начала текущих суток, 17 апреля, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, вооруженные формирования РФ режим тишины на линии боевого столкновения не нарушали", - сказал пресс-секретарь.
По словам Гуцуляка, подразделения Объединенных сил, по-прежнему неуклонно соблюдают режим тишины.
Как сообщалось, за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали