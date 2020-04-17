На улицах Киева увеличили количество моющей техники

Новости Украины:Из-за сильной задымленности в столице усиленно моют улицы.

В связи с задымленностью в Киеве увеличивают маршруты и количество поливно-моющей техники на улицах города.

Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Ночью мыть улицы выехали спецмашины "Киеватодора". В связи с задымленностью в городе в эти дни мы увеличиваем маршруты и количество моющей техники на улицах Киева", - заявил Кличко.

Он также напомнил, что утром посетил Зону отчуждения. По его словам, в нпстоящее время "пожары, которые вчера там опять возникли, практически потушены". На месте продолжают работать пожарно-спасательные бригады, добавил мэр Киева. "В частности, и из нашего города специалисты мониторят ситуацию. Авиация оперативно реагирует на потенциальный очаг. Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет 0,12 микрозивертов", - отметил Кличко.

Он отметил, что по заключениям спасателей, часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в Зоне отчуждения, а также пожаров в Киевской области, в Житомирской области.

По словам Кличко, оттуда сейчас ветер несет дым в столицу.

"Также горит торф в Голосеевском районе Киева. Там сейчас работают спасатели", - добавил мэр Киева.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 16 апреля в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Министерство здравоохранения посоветовало киевлянам не выходить на улицу, не открывать окна и пить больше жидкости учитывая смог.