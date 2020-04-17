Пасха 2020: правоохранители Киевщины рассказали, как будет поддерживаться порядок

Новости Украины:На Киевщине обеспечивать соблюдение карантинных мер на Пасху будут около 600 правоохранителей.

В Киевской области к обеспечению общественного порядка во время Пасхальных праздников будут привлечены почти 600 полицейских, главной задачей которых является предотвращение скоплений верующих в х храмах и вблизи них.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В праздничные Пасхальные дни богослужения пройдут в 819 церквях и храмах. К обеспечению правопорядка привлечены около 600 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины. Помогают им представители органов местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основная задача правоохранителей - предотвратить скоплений верующих в самих храмах и вблизи них, предупредить возможные нарушения правил и пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

В связи с этим полиция настоятельно советует гражданам воздержаться от посещений религиозных заведений во время карантина и призывает жителей выходить из дома только в случае крайней необходимости.