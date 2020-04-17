Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху

Новости Украины:Во время службы в храме будут находиться только те, кто обеспечивает ее проведение

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, информирует прессслужба министерства.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия возле приходов", - заявил он.

Тандит напомнил, что в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу, а прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

"МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан... Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Прихожане смогут заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека», - сказал Тандит.

Советник министра также подчеркнул, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов.

Напомним, Офис президента Украины на своей официальной страничке в Facebook разместил время трансляций пасхальных богослужений, посоветовав украинцам на Пасху сохранять домашний карантин.

Разные телеканалы будут транслировать пасхальные службы всех крупнейших церквей Украины — Греко-католической, Православной церкви Украины и УПЦ МП.

В ночь с 18 на 19 апреля (23:00 – 03:00)

Богослужение Православной церкви Украины будут транслировать телеканалы "1+1" и "UA: Перший"

Богослужение Украинской православной церкви Московского патриархата – каналы "Украина" и "Интер".

19 апреля (07:30 – 11:00)

Богослужение Украинской греко-католической церкви будут транслировать каналы ICTV и "UA: Перший".