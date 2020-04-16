Епифаний: После этих испытаний, мы будем больше ценить обычные вещи

Новости Украины:Глава ПЦУ Епифаний призвал встретить Пасху онлайн.

ПЦУ призывает верующих присоединиться к службам на Пасху онлайн и оставаться на праздники дома. Об этом сказал митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

"Священный синод нашей церкви принял решение просить каждого нашего прихожанина в эти праздничные дни Пасхи оставаться дома, участвовать в совместной молитве и богослужении через современные средства коммуникации", - сказал Епифаний.

Он добавил, что ПЦУ призывает верующих оставаться дома на Пасху и присоединиться к церковным службам онлайн.

"Я думаю, что после этих испытаний, мы будем больше ценить обычные вещи", - сказал Епифаний.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 - летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.