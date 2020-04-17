Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
У Зеленского считают "поправочный спам" ярким примером лоббизма
В Барселоне создали список неприкосновенных
В Барселоне создали список неприкосновенных
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день

В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19

В Киево-Печерской Лавре - новая жертва COVID-19
21:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Еще один монах Киево-Печерской Лавры умер от коронавируса.

В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции скончался монах, сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

"Также с прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру возвращаются шесть монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.

Ректор духовной семинарии извинился перед всеми, кого заразил COVID-19

"Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г.Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сказано в сообщении.

Ранее, 12 апреля, умер один насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Пасха 2020: правоохранители Киевщины рассказали, как будет поддерживаться порядок

13 апреля в Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киево-Печерская лавра, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
02 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Великая Страстная пятница: стихи и красочные открытки
05 Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Украина может остаться без благодатного огня
Украина может остаться без благодатного огня
Командующий Нацгвардии &quot;подхватил&quot; коронавирус
Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Благодатный огонь 2020: что стоит знать о священном ритуале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь