Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин

Новости Украины:Киево-Печерская Лавра все еще является закрытой для посещений.

Киево-Печерская Лавра будет закрыта для посетителей до тех пор, пока Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не примет иное решение.

Об этом заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Прямой".

"Сейчас этот объект (Киево-Печерская Лавра - ред.) согласно решению Киевской комиссии по техногенной и экологической безопасности является закрытым для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы. Если другого решения не будет принято местной комиссией, которая имеет такие полномочия, так все и останется - это объект будет закрыт для посторонних посетителей", - сказал Шевченко.

Напоминаем, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. В Лавре обнаружили более 100 инфицированных коронавирусом.