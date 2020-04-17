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Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин

Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин
23:41 Пт, 17 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Киево-Печерская Лавра все еще является закрытой для посещений.

Киево-Печерская Лавра будет закрыта для посетителей до тех пор, пока Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не примет иное решение.

Об этом заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Прямой".

"Сейчас этот объект (Киево-Печерская Лавра - ред.) согласно решению Киевской комиссии по техногенной и экологической безопасности является закрытым для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы. Если другого решения не будет принято местной комиссией, которая имеет такие полномочия, так все и останется - это объект будет закрыт для посторонних посетителей", - сказал Шевченко.

Напоминаем, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. В Лавре обнаружили более 100 инфицированных коронавирусом.

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Киев, Киево-Печерская лавра, Карантин, Столица, Коронавирус.
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