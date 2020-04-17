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В каждом районе Киева планируют создать новые зеленые зоны

В каждом районе Киева планируют создать новые зеленые зоны
23:47 Пт, 17 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве благодаря Генеральному плану появятся новые зеленые зоны.

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает создание в каждом районе города новых зеленых зон отдыха.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"Озеленение улучшит экологическое состояние города и условия отдыха киевлян, будет способствовать формированию здорового образа жизни и семейного общения и, что очень важно, обеспечит поглощение части ливневых осадков и снижение рисков затопления территорий улиц, общественных центров и жилых дворов во время ливней", - пояснил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Отмечается, что важным является обустройство сквера возле Дарницкого железнодорожного вокзала и других скверов в публичных пространствах возле общественных зданий, создание или реконструкция в каждом районе города парков культуры и отдыха, тематических детских и спортивных парков, создание в каждом квартале мини-скверов.

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В частности, будет осуществлено строительство:

  • парка-набережной в 11-м микрорайоне Поздняки-Западные, Парковой зоны в урочище Витовец и возле озера Заплавное, парка возле озер Тяглое и Небреж, Парка культуры и отдыха на проектируемом жилом массиве Рембаза в Дарницком районе;

  • спортивного парка "Алмазный" у озера Алмазное, парка "Приозерный" (на ул. Н.Закревского), а также парка "Героев Украины" (с. Быковня), устройство сквера "Берковщина" со спортивными зонами в Деснянском районе;

  • парка на ул. Никольско-Слободской (от Броварского проспекта вдоль Русановской протоки) и организация парка-набережной вдоль озера Малиновка возле реки Десенка в Днепровском районе; гольфпарка-набережной вдоль залива Верблюд в Оболонском районе;

  • спортивного комплекса и парков отдыха между ул. Наумова и Святошинским ЛПХ, на ул. Отдыха, расширение парка "Совки" в Святошинском районе;

  • парка на жилмассиве Мостицкий (ул. Замковецкая, Старицкого, Новомостицкая), организация парка на склонах Юрковицы, расширение парка "Сырецкий гай" в Подольском районе;

  • строительство парков на склонах на ул. Лукьяновской и ул. Олеговской, на ул. А. Шмидта, на Смородинском спуске и ул. Нагорной в Шевченковском районе.

Кроме того, предусмотрено расширение Голосеевского парка культуры и отдыха им. М. Рыльского, а также обустройство парка-набережной вдоль реки Коник в Голосеевском районе.

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Киев, Столица, Зеленая зона, Генеральный план Киева.
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