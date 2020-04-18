Загрязненность столичного воздуха превышала норму в 2-3 раза

Новости Украины:В столице уровень загрязнения воздуха сильно возрос.

Уровень загрязнения столичного воздуха, каким он был 16 и 17 апреля, не фиксировался ни разу с начала наблюдений.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 16 и 17 апреля в период пылевых бурь в воздухе Киева содержание пыли (взвешенных веществ) превысило среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ПДКс.с.) в целом по городу в 2,3-2,4 раз, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 г", — говорится в сообщении.

В обсерватории добавили, что на отдельных постах города среднесуточные концентрации были несколько выше:

на ПСН №11 проспект Победы, район метро Святошин концентрации пыли в эти дни достигали 3,8-4,2 ПДКс.с;

на ПСН №2 (ул. Довженко, 8, район Шулявки) - 3,1 ПДКс.с.;

на ПСН № 4 (ул. Инженера Бородина, Левый берег-2,4-2,5 ПДКс.с.;

на ПСН № 7 – Бессарабская площадь, ПСН № 9 ул. Каунасская, № 17 Оболонский проспект, № 20 - Демиевская площадь – в 2,4-2,5 раза превышали ПДКс.с..

Показатели других загрязняющих примесей колебались в пределах, характерных для этого периода года, добавили климатологи.

Напоминаем, 16 апреля в Киеве наблюдалась пылевая буря.