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Под Тернополем спасатели тушат пожар на территории орнитологического заповедника

Под Тернополем спасатели тушат пожар на территории орнитологического заповедника
04:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:Возле Тернополя спасатели борются с огнем на территории орнитологического заповедника.

Возле Тернополя продолжается пожар на территории орнитологического заповедника на площади 4,5 га.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области в Facebook.

"Около 17.00 спасатели выехали по вызову в село Плотыча. На территории орнитологического заказника горит сухая трава и камыш отдельными очагами на площади 4,5 га. На месте происшествия работают два пожарно-спасательных подразделения. Ситуация осложнена отсутствием доступа к горящей территории из-за заболоченности", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что сейчас силы спасателей направлены на спасение хозяйственных и жилых зданий, которые находятся рядом.

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Тушение пожара продолжается.

Как сообщалось, Чистиловский орнитологический заказник общегосударственного значения расположен в пределах заболоченной поймы реки Серет, между Пронятином (микрорайон Тернополя) и селами Белая, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района Тернопольской области.

Площадь - 321 га. Под охраной - водно-болотные угодья в пойме Серета - место жительства многих видов водоплавающих и водно-болотных птиц.

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Пожар, Тернополь, Спасатели, Заповедник, Огонь, ГСЧС.
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