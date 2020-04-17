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На Житомирщине и Киевщине продолжается ликвидация лесных пожаров (Фото и видео)

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На Житомирщине и Киевщине продолжается ликвидация лесных пожаров (Фото и видео)
23:56 Пт, 17 Апрель 2020 Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Житомирщине и Киевщине продолжают гореть леса.

По состоянию на вечер 17 апреля более тысячи спасателей, работников лесничеств, более 200 единиц техники, авиация ГСЧС, техника ВСУ привлечены к тушению пожаров на территории лесничеств на Житомирщине и в зоне отчуждения на Киевщине.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По состоянию на 18 часов 17 апреля продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов в тушении лесных пожаров в Выступовичском лесничестве ГП "Овручское СЛХ" (с. Рудня) и Бережестском лесничестве ГП "Овручское ЛХ" (с. Бережесть) Овручского района. Также пожарные привлечены к тушению пожаров в Поясковском лесничестве ГП "Белокоровичское ЛХ", Журжовичском лесничестве ГП "Олевское ЛХ" и Олевском лесничестве ГП "Олевское ЛХ" Олевского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все возгорания возникли 16 апреля. Сухая и ветреная погода затрудняет процесс.

К ликвидации пожаров привлечены 112 спасателей и 24 спецавтомобиля, 311 работников лесничеств и 55 единиц техники. Также привлечены 3 самолета АН-32П от ГСЧС. Для оказания помощи направлена тяжелая инженерная техника (БАТ) Вооруженных сил Украины.

В Житомирской области пожар уничтожил восемь домов

Кроме того, в Киевской области по состоянию на 18 часов 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

Сводный отряд ГСЧС привлечен к работам по локализации очагов в Корогодском, Дитятковском, Парышевском и Денисовицком лесничествах.

Угрозы для критических объектов, таким как "Укрытие", "Вектор" и другим нет, отмечает в ГСЧС.

К тушению привлечены более 700 человек и 156 ед. техники, из них от ГСЧС почти 575 человек и 111 ед. техники, в том числе 3 вертолета. Для оказания помощи направлена тяжелая инженерная техника (3 БАТа и ИМР) Вооруженных сил Украины.

На Житомирщине продолжают тушить лесную подстилку, привлекли авиацию

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,021 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

0,05 мР/ч, м. Чернобыль – 0,021 мР/час., на КДП Дитятки 0,02 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч).

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Пожар, Киевщина, ВСУ, Огонь, ГСЧС, Житомирщина, Зона отчуждения.
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