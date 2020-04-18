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На Житомирщине подтвердили 20 новых случаев COVID-19

На Житомирщине подтвердили 20 новых случаев COVID-19
04:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Еще у 20 жителей Житомирской области нашли коронавирус.

В Житомирской области лабораторно подтвердили 20 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Житомирская ОГА.

"В Житомирской области лабораторно подтверждены еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 обнаружили у жителей Бердичева, Житомира, Радомышля, Малина, Олевска, Житомирского и Андрушевского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым большим центром с подтвержденным коронавирусом в Житомирской области остается Коростень, где болезнь диагностировали у 54 человек. В Житомире количество заболевших возросло до 46 человек. Увеличилось количество больных и в Бердичеве - до 39 человек.

Сейчас на Житомирщине 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 4 из которых летальные, а один пациент выздоровел.

Напоминаем, по состоянию на утро 17 апреля в Украине лабораторно подтверждено 4662 случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

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Украина, Житомир, Карантин, Коронавирус, COVID-2020.
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