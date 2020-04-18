Кличко снова призвал закрывать окна из-за сильного смога

Новости Украины:Виталий Кличко посоветовал киевлянам закрывать окна ночью из-за смога.

Ночью концентрация загрязняющих веществ в Киеве в результате пожаров гораздо выше, чем днем.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Есть такое понятие, как термический ветер, который днем разгоняет смог, а ночью движение воздуха не такое интенсивное, как днем. Концентрация веществ, возникающих в результате горения, ночью гораздо выше. Поэтому еще раз могу сказать, пожалуйста, закрывайте окна, потому что это действительно опасно", - сказал Кличко.

Он отметил, что через день направление ветра изменится, и есть надежда, что пожарные смогут преодолеть этот вызов.

Как сообщалось, по данным ГСЧС, задымление в столице возникло из-за горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области.

В Госслужбе уверяли, что по состоянию на утро 17 апреля радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,012 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль – 0,023 мР/час., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч).