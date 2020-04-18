Боевики вновь не пропускают патрули ОБСЕ через блокпосты

Новости Украины:Боевики снова запрещали патрулям СММ ОБСЕ проезд через блокпосты.

Боевики российских вооруженных формирований 16 и 17 апреля снова запрещали патрулям СММ ОБСЕ доступ на блокпостах в Донецкой и Луганской областях, что является прямым препятствием выполнению мандата миссии.

Об этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине информирует в своем оперативном отчете № 14/2020.

"16 и 17 апреля члены вооруженных формирований снова запрещали патрулям СММ доступ официальными дорожными коридорами к неподконтрольным правительству районам: дважды в Донецкой области и один раз в Луганской области, а также не позволили наблюдателям пройти в подконтрольные правительству районы в Луганской области", - говорится в отчете.

Так, утром 16 апреля и днем 17 апреля на блокпосту российских вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской (17 км северо-восточнее Луганска) боевики запретили патрулям миссии проход: один раз в подконтрольные правительству районы и еще однажды на оккупированные территории, объяснив это тем, что "блокпост закрыт из-за COVID-19".

Утром 16 апреля на блокпосту вблизи н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, в 20 км к юго-западу от Донецка) боевики не позволили патрулю СММ проехать в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это "карантинными ограничениями из-за COVID-19".

Утром 17 апреля на блокпосту у н. п. Оленевка (неподконтрольный правительству, в 23 км к юго-западу от Донецка) члены российских вооруженных формирований не позволили патрулю миссии проехать в неподконтрольных правительству районы, объяснив это "карантинными ограничениями из-за COVID-19".

"Эти регулярные запреты доступа миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток патрулей СММ пройти/проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране", - отметили в миссии ОБСЕ.