На Львовщине еще 20 новых подозрений на COVID-19

Новости Украины:Во Львовской области зарегистрировали еще 20 пациентов с подозрением на COVID-19.

Во Львовской области появилось еще 20 новых пациентов с подозрением на COVID-19: в целом по области с подозрением на коронавирус есть 88 человек. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-служба Львовской ОГА.

"В период с 9:00 до 19:30 в области с подозрением на коронавирусной инфекции обратилось еще 20 человек. Пациенты из города Львов, Перемышлянского и Жовковского районов и города Городок", - говорится в сообщении.

Также сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 94 человека.

"На самоизоляции находятся 748 человек. За все время выписано - 183 пациента. Состояние большинства больных - средней тяжести. У 15 пациентов состояние тяжелое. Есть пациенты на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 88 человек.

Напомним, коронавирус за сутки обнаружили еще у 10 жителей Днепропетровской области, таким образом количество заболевших в регионе возросло до 104 человек.