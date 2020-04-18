Ситуация на фронте: 5 нарушений "тишины", никто не пострадал

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07:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Противник на Донбассе бил по позициям ВСУ из минометов калибра 120 мм и другого запрещенного оружия.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вновь нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Гнутово, Авдеевка, Веселое, Старогнатовка, Южное.

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"С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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