Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Соблюдение карантина: в Нацполиции рассказали о количестве нарушителей
Соблюдение карантина: в Нацполиции рассказали о количестве нарушителей
Число зараженных COVID-19 в Украине превысило 5 тысяч
Число зараженных COVID-19 в Украине превысило 5 тысяч
Вот это поворот: как Ломаченко может помочь Хэйни "заполучить" Лопеса
Вот это поворот: как Ломаченко может помочь Хэйни "заполучить" Лопеса
Страстная суббота 2020: что нужно сегодня сделать
Страстная суббота 2020: что нужно сегодня сделать

Пожары в Чернобыле: данные ГСЧС на 18 апреля

Пожары в Чернобыле: данные ГСЧС на 18 апреля
10:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В службе спасения рассказали, что сейчас происходит в Зоне отчуждения.

В зоне ЧАЭС на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Детякивского и Денисовецкого лесничеств продолжается тление травяного настила и пней.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

Под Тернополем спасатели тушат пожар на территории орнитологического заповедника

К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которым 17 апреля осуществлены 134 сброса - 268 т воды).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыльская АЭС, ГСЧС, Пожары в Чернобыле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии
04 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
05 Что нельзя есть, если вы худеете: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Чем порадует погода на Пасху-2020: прогнозы синоптиков
Чем порадует погода на Пасху: прогнозы синоптиков
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля
Холостяк 10 сезон 7 выпуск: сватовство и двойное &quot;удаление&quot;
Холостяк 10 сезон 7 выпуск: сватовство и двойное "удаление"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь