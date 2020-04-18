Пожары в Чернобыле: данные ГСЧС на 18 апреля

Новости Украины:В службе спасения рассказали, что сейчас происходит в Зоне отчуждения.

В зоне ЧАЭС на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Детякивского и Денисовецкого лесничеств продолжается тление травяного настила и пней.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которым 17 апреля осуществлены 134 сброса - 268 т воды).