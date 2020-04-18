В Харьковской ОГА рассказали, сколько медиков болеют COVID-19

Новости Украины:На Харьковщине каждый шестой заболевший COVID-19 - медик.

В Харьковской области из 66 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 11 медиков, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Подтверждено заболевание у 11 медицинских работников. Еще у 5 медиков неподтвержденное подозрение", - написал Кучер в своем телеграм-канале в субботу.

В общей сложности на 10:00 субботы в регионе зарегистрировано 159 подозрений на COVID-19 (в том числе 37 - за минувшие сутки). Из них 66 случаев - подтверждено, 35 - опровергнуто, остальные - на стадии проверки. Из 66 заболевших 2 человека выздоровели, одна женщина умерла.

Большинство заболевших - женщины (37 человека). Больше всего случаев заболеваний зарегистрировано в возрастных группах от 21 до 40 лет (21 человек) и от 41 до 60 (27 человек). Меньше всего - в возрастной группе до 20 лет (4 случая). Еще 14 заболевших относятся к возрастной группе от 61 до 80 лет.

Из 63 болеющих 27 чел. находятся на самоизоляции, 36 - госпитализированы.

С подозрением на COVID-19 госпитализирован 51 человека. 7 находятся на самоизоляции.