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В Минздраве подчеркнули важность проведения ПЦР-тестирования на COVID-19

В Минздраве подчеркнули важность проведения ПЦР-тестирования на COVID-19
11:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Максим Степанов считает, что проведения экспресс-теста на коронавирус недостаточно.

Министерство здравоохранения Украины является сторонником проведения ПЦР-тестирования для диагностики COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сторонники проведения ПЦР-тестирования, которое мы поводим четко по алгоритму после появления симптомов, и дальше выстраиваем тактику в зависимости от результатов", - сказал он на брифинге в субботу.

Число зараженных COVID-19 в Украине превысило 5 тысяч

Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в Украине было проведено 5152 ПЦР-исследования на COVID-19.

Он напомнил, что, независимо от результата экспресс-теста, для подтверждения диагноза COVID-19 нужно проведение ПЦР-тестов.

"Иногда человек делает экспресс-тест, находясь в инкубационном периоде, поэтому он видит негативный результат и считает себя здоровым", - пояснил министр.

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Минздрав, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, ПЦР-тестирование.
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