Число зараженных COVID-19 в Украине превысило 5 тысяч

Новости Украины:ЦОЗ сообщает, что за сутки в Украине обнаружили 444 случая коронавируса COVID-19.

5 тысяч 106 случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро субботы, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 17 апреля получено 444 сообщение о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человек, из них 71 мужчин и 62 женщин. Среди умерших преобадают люди старше 50-ти лет (87%)… В общей сложности 275 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook утром в субботу.

Ранее сообщалось, что на утро пятницы в Украине было 4 662 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (246) превысило количество летальных случаев (125).

Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 29.

В Украине на утро 17 апреля было рекордное количество случаев заболевания Covid-19. – 501 человек. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.