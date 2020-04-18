В мире продолжает расти число инфицированных COVID-19: данные на 19 апреля

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08:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн 240 тысяч человек.

В мире по состоянию на 08:00 субботы зафиксировано 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 тыс. 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 37 тыс. 55 человек, выявлено 701 тыс. 610 инфицированных.

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В Испании число больных достигло 184 тыс. 948 (20 тыс. 2 умерших), Италии - 172 тыс. 434 (22 тыс. 754), Франции - 149 тыс. 130 (18 тыс. 681), Германии - 141 тыс. 397 (4 тыс. 352), Великобритании - 109 тыс. 769 (14 тыс. 576), Иране - 79 тыс. 494 (4 тыс. 958), Турции - 78 тыс. 546 (1 тыс. 769), Бельгии - 36 тыс. 138 (5 тыс. 163), Бразилии - 34 тыс. 221 (2 тыс. 171), Канаде - 32 тыс. 857 (1 тыс. 356), России - 32 тыс. 8 (273), Нидерландах - 30 тыс. 619 (3 тыс. 471), Швейцарии - 27 тыс. 078 (1 тыс. 327).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны. За сутки не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 719 случаев заболевания, из них 1 тыс. 566 ввезенных из-за границы.

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Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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