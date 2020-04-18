Минобороны: Боевики стреляли из минометов под двумя населенными пунктами на Донбассе

Новости Украины:Во время брифинга в Минобороны Мотузняк дал отчет по состоянию на 18 апреля в ООС.

С начала текущих суток по состоянию на 12.30 сегодня, 18 апреля, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия трижды, уже успев применить минометный огонь.

Об этом сообщил на брифинге в Минобороны официальный представитель ведомства Александр Мотузяник.

"Так, сегодня в 06.40 со стороны н.п. Нижнее Лозовое оккупанты выпустили в сторону наших укреплений в районе с. Луганское три мины 120-го и две мины 82-го калибров. В ответ наши военнослужащие открыли плотный огонь из штатного пехотного вооружения. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника прекратить огонь", - сообщил он.

Вдруг враг нарушил режим перемирия уже в 08.10 у Майского. Наши защитники насчитали падения трех мин калибра 82 мм, по два вражеских выстрела из гранатометов РПГ и АГС, а также всего около 40 очередей из пулеметов и стрелкового оружия, совершенных российско-оккупационными войсками по направлению н.п. Гольмовский.

Благодаря хорошо оборудованным опорным пунктам наших войск вражеский огонь оказался неэффективным.

По имеющейся информации, по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущей суток не учтено.