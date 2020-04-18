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COVID-19: Кличко рассказал об эпидемиологической ситуации в Киеве

COVID-19: Кличко рассказал об эпидемиологической ситуации в Киеве
10:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА Виталий Кличко провел традиционный брифинг, в ходе которой рассказал о новых данных о коронавирусе в столице.

В Киеве на утро субботы 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки количество заболевших увеличилось на 65 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медики. В целом в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он в фейсбук.

Среди заболевших за сутки: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, а также 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медика.

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Из зарегистрированных за прошедшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре.

"Я еще раз обращаю к киевлянам и всех украинцев: Оставайся дома на Пасхальные праздники! Или не ходите в церковь, не ходите в гости. Проведите ЭТИ дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!", - написал мэр Киева.

Прирост инфицированных в Киеве в предыдущие сутки составил 61 человек, в т. ч. 7 случаев были подтверждены в Киево-Печерской Лавре.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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