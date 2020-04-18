Пасха 2020: В Харькове ограничили работу рынков и храмов (Видео)

В Харькове ограничили массовые религиозные мероприятия с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме.
Кроме того, с целью предотвращения распространения коронавируса чиновники рекомендовали администрациям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков остановить работу на период действия карантинных мероприятий.
Как сообщалось ранее, 16 апреля в селе Высокополье на Харьковщине зарегистрировали новую вспышку распространения коронавируса. Причиной могла быть умершая инфицированная женщина, которая еще в выходные ходила в церковь и контактировала с односельчанами.