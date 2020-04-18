Загрязнение воздуха вокруг столицы: Аваков назвал причину

Новости Украины:В связи с загрязнением воздуха вблизи Киева, Аваков объяснил причину этого явления.

Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает МВД.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Сгорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов огня, ликвидировано - 6, локализовано 5, на 4 работа продолжается. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - сообщил Аваков.

Как сообщалось, из очага природных пожаров, которые разгорелись на севере Житомирской области, эвакуировали уже более 50 местных жителей.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.