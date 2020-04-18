ООС: Под Крымским боевики открыли обстрел, ранен украинский боец

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов на 18 апреля.

Вследствие обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Крымского получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойца доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого средней тяжести.

В штабе добавили, что действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие ВСУ дали достойный отпор. Потери противника уточняются.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.