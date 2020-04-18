COVID-19 в украинской армии: что известно на 18 апреля

Новости Украины:В украинской армии за сутки не зарегистрировали новых случаев COVID-19.

В Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На 07.00 18 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) — 294 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 5 суток — 86 человек.

За минувшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 не зарегистрировано.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, по состоянию на 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5 106 случаев COVID-19, из них 133 летальные, 275 человек выздоровели. В течение минувших суток получено 444 сообщения о новых подтвержденных случаях.