Пасха-2020: Украинцев предупредили о высокой вероятности вспышки COVID-19

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13:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:МВД в очередной раз призывает украинцев не приходить в этом году на религиозные службы.

В прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллиона граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает пресс-служба МВД.

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этот год на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям ", - отметил Шевченко.

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Он отметил, что у храмов будут дежурить более 22 тысяч полицейских и гвардейцев. "В соответствии с решением министра внутренних дел, все правоохранители, которые несут службу возле храмов, полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты на несколько дней вперед", - добавил он.

Представитель МВД отметил, что, по данным Национальной полиции, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллиона граждан.

"Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса. Чтобы этого не произошло, мы проводим переговоры с Советами церквей и просим призвать паствы не приходить на службу, а оставаться дома", - подчеркнул он.

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Шевченко добавил, что с начала действий ограничительных мер в стране полиция составила 7000 административных протоколов, в том числе и в отношении священнослужителей.

Представитель МВД также напомнил, что по решению Киевского комиссии по техногенной и экологической катастрофы, Киево-Печерская лавра закрыта для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы.

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МВД, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Пасха, Артем Шевченко, Covid-19, Пасха 2020.
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