COVID-19 в Украине: Минздрав обещает повышение зарплат медикам

Новости Украины:Глава Минздрава анонсировал большие надбавки врачам, которые работают с больными COVID-19.

Заработные платы врачей и медицинского персонала, работающих с больными коронавирусной инфекцией, должны вырасти до 300%.

Об этом на брифинге 18 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Заработные платы должны вырасти до 300%. Это будет предусмотрено опять же в этих суммах по договорам, которые будет заключать Национальная служба здоровья Украины. И, соответственно, начисления этой заработной платы будут осуществлять главные врачи тех или иных больниц, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией ", - отметил Cтепанов.

Он также отметил, что в Минздраве анализируют каждый случай заражения коронавирусом медицинского работника: "Устанавливаем все эпидемиологический цепочки, каким образом он заболел - или непосредственно контактируя с больным коронавирусной инфекцией на своем рабочем месте, или другим способом".

Напомним, 5 тысяч 106 случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро субботы, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.