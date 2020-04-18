Период карантина: В Полтаве власть запретила посещение кладбищ с целью поминальных мероприятий

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Полтаве власти запретили посещение кладбищ и проведение поминальных мероприятий.

В Полтаве власть на период карантина запретила посещение кладбищ с целью поминальных мероприятий.

Об этом заявил секретарь городского совета Александр Шамота.

"В режиме видеоконференции состоялось заседание исполнительного комитета Полтавского городского совета. В условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, исполнительный комитет Полтавского городского совета решил на период карантина рекомендовать полтавчанам придерживаться запрета посещения общественных мест. Запретить на территории города Полтавы на период карантина посещения кладбищ населением, в том числе, присутствие на них священнослужителей, с целью поминальных мероприятий", - заявил Шамота.

Аналогичное решение приняла власть Кременчуга (Полтавская обл.).

Власть Полтавской области подобное решение не принимала, а лишь рекомендовала органам местного самоуправления ввести запрет посещения кладбищ с целью поминальных мероприятий.

На сегодня в Полтавской области выявлено 49 больных на коронавирус.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.