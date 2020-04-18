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Отчет ГПСУ: Среди пограничников уже четыре случая заболевания COVID-19

Отчет ГПСУ: Среди пограничников уже четыре случая заболевания COVID-19
18:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Украине ГПСУ дали отчет о количестве зараженных коронавирусом среди пограничиников.

Количество военнослужащих Госпогранслужбы, у которых подтверждено заболевание COVID-19, возросло до четырех.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, несколько дней назад был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 у пограничника.

"По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

COVID-19 в украинской армии: что известно на 18 апреля

Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья четырех пограничников удовлетворительное, температура тела в пределах нормы.

"Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения. Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные меры, изоляция контактных лиц и усиленное медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на сегодняшний день почти 150 пограничников находятся в изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтвердилось заболевание COVID-19.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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ГПСУ, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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