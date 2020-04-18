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Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)

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Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
23:46 Сб, 18 Апрель 2020 Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В МВД рассказали о ситуации с пожарами на Житомирщине и Киевщине.

На 18 часов 18 апреля в Житомирской области остается 9 очагов природного пожара, из которых 5 локализованы, а на 4 незначительных очагах продолжаются работы по ограничению их распространения. В зоне отчуждения в Киевской области при этом основные усилия направлены на локализацию 4 очагов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 18 часов 18 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств (ГП "Овручское ЛХ", "Овручское СЛХ", "Словечанское ЛХ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила и пеньков, остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 незначительных очагах продолжаются работы по ограничению их распространения", - сообщили в МВД о ситуации в Житомирской области.

Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт. Первомайское, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец), добавили в ведомстве.

"В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий", - указали в МВД.

18 апреля привлечено 1 единицу инженерной техники и 3 человека л/с Вооруженных сил Украины. Дополнительно в составе сводного отряда для помощи направлено людей и технику из управлений ГСЧС Ивано-Франковской и Тернопольской областей. К тушению привлечены 900 человек и 144 единицы техники, из них от ГСЧС 125 человек и 31 единица техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлено 18 сбросов (144 тонны воды).

Между тем, в Киевской области по состоянию на 18 часов 18 апреля в зоне отчуждения ГСЧС помогает ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с. Корогод, с. Буда, с. Рассоха и с. Кривая Гора) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - сообщили в МВД.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно пять путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

"Угрозы объекту Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет", - отметили в ведомстве.

К тушению пожаров привлечено 903 человека и 151 единицы техники, из них от ГСЧС 772 человека и 112 единиц техники (в том числе 3 вертолета). Авиацией ГСЧС (3 вертолета) проводилось тушение отдельных очагов тления (18 апреля осуществлено 169 сбросов - 338 т воды).

На Житомирщине и Киевщине продолжается ликвидация лесных пожаров (Фото и видео)

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/час., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)", - добавили в МВД.

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Пожар, МВД, Киевщина, Огонь, ГСЧС, Житомирщина, Зона отчуждения.
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