В Житомирской области все еще есть четыре очага пожара

Новости Украины:В Житомирской области на сегодняшний день большинство возгораний локализованы.

В Житомирской области осталось четыре очага, где пожар активно продолжается. Сейчас координаты переданы авиации, которая работает по активным очагам возгорания. Об этом во время срочного брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По состоянию на сегодняшний день большинство возгораний локализованы. Остались только 4 крупных пожара. По результатам облета координаты переданы в ГСЧС Украины и по этим пожарам работает авиация. Мы ожидаем, что в ближайшие дни ситуация будет контролируема. Сил и средств для тушения пожара и недопущения ее распространения достаточно", - сказал председатель ОГА.

По его словам, к тушению пожаров в Житомирской области присоединились представители 8 областей Украины.

В общем, огнем охвачено 4 260 гектаров.

Кроме того, на помощь привлекли технику Вооруженных сил и Национальной гвардии. Также прибыл поезд "Укрзализныци", который подвозит воду для тушения пожаров.

В результате пожара человеческих жертв нет.

По словам Бунечко, первопричиной возгорания нельзя исключать несколько факторов. Одним из них стала буря, которая спровоцировала аварию на электросети. Также одной из причин могут быть поджоги и неосторожное обращение с огнем жителей области.

После начала пожара бури, который движется в сторону Киевской области, вызвал задымление и в самом Киеве, добавил он.

Вместе с тем, председатель облгосадминистрации сообщил, что все причины будут установлены после ликвидации пожаров.