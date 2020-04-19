В Гослесагентстве озвучили причины пожаров на Житомирщине

Новости Украины:Председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявил, что причинами пожаров на Житомирщине стали – "ураган и бездумная деятельность людей".

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемая. Как сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины, об этом заявил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

По его словам, сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться.

"Все силы Гослесагентства и ГСЧС направлены на оперативную ликвидацию возгораний на Житомирщине. Одна из предварительных причин начала пожаров – ураган, который оборвал линии электропередач, а в отдельных районах – бездумная деятельность некоторых людей, которым очень хотелось выжигать сухостой, мусор и прочее. Теперь, из-за таких "поджигателей", тысячи пожарных не отпразднуют Пасху дома с семьями, а будут находиться в лесу для ликвидации последствий поджогов", - подчеркнул Заблоцкий.

Он сообщил, что на сегодня большинство возгораний локализовано, осталось четыре крупных пожара, на которых работает авиация. Кроме того, Андрей Заблоцкий ответил на вопросы представителей СМИ. В частности, он сообщил, что лес, в котором нет пожара, не расчищается от сухостоя в двух лесохозяйственных предприятиях Житомирщины в связи с наличием закрытых кварталов, в которых не разрешено осуществлять хозяйственную деятельность.

"Там нет возможности осуществлять уже в течение 35 лет никакой деятельности, в том числе и расчистку", - сказал он.

В отношении всех других государственных лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства, то ими осуществляются все необходимые плановые работы по расчистке захламленности и сухостоя, созданию минерализованных полос. По всей Украине на сегодняшний день проведено обустройство за минерализованных полос в объеме 27,7 тыс. км.